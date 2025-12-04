У Зеленського розкрили мету нових переговорів із Віткоффом і Кушнером у США

Українська делегація в США 4 грудня буде обговорювати підготовлений в Женеві модифікований варіант американського мирного плану. Рішення після обговорення буде приймати президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє із посиланням на допис радника Офісу президента Олександра Бевза у Facebook .

За його словами, під час зустрічі у Флориді українська делегація обговорювала з представниками США той документ, який був підготовлений у Женеві. Фактично, це модифікований мирний план США, але вже з врахованими пропозиціями України.

"Дискусії у Маямі були продуктивними та у тому числі стосувалися проблемних питань плану. Робота триває, документ залишається динамічним", - зазначив Бевз.

Щодо нової зустрічі у Флориді, то там секретар РНБО Рустем Умеров та начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов хочуть отримати інформацію про відвідування Кремля спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером та фідбек від Дональда Трампа.

Далі вже президент України Володимир Зеленський надасть доручення переговорній групі щодо усіх наступних дій. Ключові політичні проблеми все ще планується обговорювати виключно на вищому рівні - Україна готова до таких переговорів.

"Публічні сигнали з Москви залишаються ультимативними. Задача української команди - попри це продовжувати дипломатичну та політичну роботу для досягнення стійкого миру. Але дипломатія повинна поєднуватися з тиском на агресора, мають бути посилені санкції, потрібні чіткі рішення з використання активів РФ для підтримки України та посилення нашої далекобійності", - зазначив Бевз.

Окремо радник ОПУ відзначив важливу роль Європи. Україна, додав він, активно комунікує з європейцями кожного дня, щоб повністю залучити їх до процесу мирних переговорів.