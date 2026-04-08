Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зустріч делегацій США та Ірану відбудеться дуже скоро, - Трамп

19:59 08.04.2026 Ср
2 хв
Місцем потенційного саміту Трамп назвав Ісламабад
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсував швидкі мирні переговори з Іраном у Пакистані після досягнення домовленості про двотижневе припинення вогню.

За словами Трампа, Пакистан запропонував провести саміт в Ісламабаді вже найближчим часом.

Американський лідер зазначив, що до переговорної команди можуть увійти спецпосланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер і, можливо, віцепрезидент Джей Ді Венс, хоча його участь поки не підтверджена через побоювання щодо безпеки.

"У нас будуть Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джей Ді - можливо, Джей Ді, я не знаю. Є питання безпеки", - пояснив Трамп.

Він наголосив, що очікує на особисту зустріч з іранською стороною "дуже скоро". Таким чином він дав зрозуміти, що перемир'я розглядається Вашингтоном як проміжний етап перед спробою досягти сталої угоди.

Напередодні Трамп заявив, що США готові до двотижневого перемир'я з Іраном, якщо за цей час вдасться укласти мирну угоду. У відповідь іранська сторона пообіцяла на два тижні відновити судноплавство в Ормузькій протоці.

Водночас в інтерв'ю Sky News Трамп попередив, що Вашингтон готовий повернутися до бойових дій, якщо домовленість не відповідатиме американським умовам.

