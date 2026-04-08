Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Встреча делегаций США и Ирана состоится очень скоро, - Трамп

19:59 08.04.2026 Ср
2 мин
Местом потенциального саммита Трамп назвал Исламабад
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорые мирные переговоры с Ираном в Пакистане после достижения договоренности о двухнедельном прекращении огня.

По словам Трампа, Пакистан предложил провести саммит в Исламабаде уже в ближайшее время.

Американский лидер отметил, что в переговорную команду могут войти спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс, хотя его участие пока не подтверждено из-за опасений относительно безопасности.

"У нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джей Ди - возможно, Джей Ди, я не знаю. Есть вопросы безопасности", - пояснил Трамп.

Он подчеркнул, что ожидает личной встречи с иранской стороной "очень скоро". Таким образом он дал понять, что перемирие рассматривается Вашингтоном как промежуточный этап перед попыткой достичь устойчивого соглашения.

Накануне Трамп заявил, что США готовы к двухнедельному перемирию с Ираном, если за это время удастся заключить мирное соглашение. В ответ иранская сторона пообещала на две недели возобновить судоходство в Ормузском проливе.

В то же время в интервью Sky News Трамп предупредил, что Вашингтон готов вернуться к боевым действиям, если договоренность не будет соответствовать американским условиям.

Больше по теме:
Ближний востокДональд ТрампИранСоединенные Штаты АмерикиПакистан