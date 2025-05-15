Зустріч буде, але не сьогодні: РБК-Україна дізналося нову дату перемовин у Стамбулі

За даними джерел, зустріч української та російської делегацій може розпочатись завтра вранці, 16 травня, у Стамбулі.

Зауважимо, спочатку очікувалось, що перемовини відбудуться сьогодні, 15 травня. Ба більше, президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий до прямих перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак той проігнорував цю пропозицію.

Оновлено від 21:35

Водночас, інше джерело РБК-Україна додало, що з датою і часом наступних переговорів українська сторона визначиться вже по прильоту до Стамбулу.

Хто представить Україну

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що все ж вирішив відправити українську делегацію на перемовини з Росією у Стамбулі.

"Я вирішив відправити до Стамбула нашу делегацію, але не всіх", - розповів президент.

Він уточнив, що на переговори не поїдуть голова СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"Але делегація буде очолена міністром оборони України, попри те, що контрпартнера з російської сторони там не буде", - додав президент.

Зеленський вже офіційно затвердив указ про склад української делегації на перемовинах з Росією.

Хто представить Росію

Нагадаємо, росіяни тривалий час не розкривали склад своєї делегації. Лише вчора ввечері Путін затвердив її склад.

Згідно з опублікованою інформацією, до складу російської делегації увійдуть:

Мединський Володимир Ростиславич - помічник Путіна (глава делегації);

Галузін Михайло Юрійович - заступник міністра закордонних справ Росії (член делегації);

Костюков Ігор Валерійович - начальник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (член делегації);

Фомін Олександр Васильович - замістити міністра оборони РФ (член делегації).

Інші представники

Раніше повідомлялось, що на перемовини у Стамбул може прилетіти президент США Дональд Трамп. Однак сьогодні він заявив, що російський диктатор Володимир Путін не приїхав на переговори з Україною у Туреччину, бо його там не було.

Також він допускав, що завтра, 16 травня, може прилетіти на переговори до Туреччини, але "якщо це буде доречно".

Відомо, що від Сполучених Штатів на перемовинах може бути присутній держсекретар Марко Рубіо, який вже прибув до Туреччини. При цьому початкова мета поїздки Рубіо - неформальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО.