Зеленський затвердив делегацію на перемовини в Стамбулі: хто поїхав від України
Президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження делегації України, яка буде присутня на перемовинах з Росією у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського.
Зазначимо, указом президента сформовано делегацію для участі в переговорному процесі 15-16 травня з міжнародними партнерами - делегаціями Туреччини та США. А також із представниками Російської Федерації.
Україну на перемовинах будуть представляти:
- Умєров Рустем Енверович - міністр оборони України, глава делегації;
- Кислиця Сергій Олегович - перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації;
- Поклад Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України, член делегації;
- Луговський Олег Васильович - перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації;
- Шевченко Олексій Миколайович - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;
- Скібіцький Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації;
- Шинкарьов Євген Михайлович - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації;
- Дьяков Олександр Іванович - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації;
- Маловацький Олексій Володимирович - начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;
- Шеріхов Олександр Ігорович - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;
- Кузьмичов Георгій Юрійович - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації;
- Бевз Олександр Олександрович - радник Керівника Офісу Президента України, член делегації.
Дозволити главі делегації:
- вносити за погодженням з Президентом України зміни до складу делегації України;
- залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.
Варто зауважити, що раніше Зеленський заявляв, що склад російської делегації, яку Путін відправив у Стамбул, свідчить, що Москва дуже несерйозно ставиться до перемовин. Адже до делегації не увійшли ті високопосадовці країни-агресора, які дійсно ухвалюють рішення.
Переговори в Стамбулі
Сьогодні Зеленський прибув до Туреччини для можливої зустрічі з Володимиром Путіним. Минулих вихідних російський диктатор проігнорував вимогу України та ЄС щодо негайного припинення вогню. Натомість він запропонував відновити переговори за умовами 2022 року.
Ці перемовини мали відбутись сьогодні у Стамбулі, Туреччина.
Варто зауважити, що Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним особисто. Однак той проігнорував цю ідею. Ба більше, Росія довго зберігала в таємниці склад своєї делегації на переговорах у Стамбулі.
Пізніше стало відомо, що Путін на переговори замість себе відправив делегацію низького рівня на чолі з помічником диктатора Володимиром Мединським.
Детальніше про переговори між Україною і РФ - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.