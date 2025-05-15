Зеленський затвердив делегацію на перемовини в Стамбулі: хто поїхав від України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження делегації України, яка буде присутня на перемовинах з Росією у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського.

Варто зауважити, що раніше Зеленський заявляв, що склад російської делегації, яку Путін відправив у Стамбул, свідчить, що Москва дуже несерйозно ставиться до перемовин. Адже до делегації не увійшли ті високопосадовці країни-агресора, які дійсно ухвалюють рішення.

Україну на перемовинах будуть представляти:

Зазначимо, указом президента сформовано делегацію для участі в переговорному процесі 15-16 травня з міжнародними партнерами - делегаціями Туреччини та США. А також із представниками Російської Федерації.

Переговори в Стамбулі

Сьогодні Зеленський прибув до Туреччини для можливої зустрічі з Володимиром Путіним. Минулих вихідних російський диктатор проігнорував вимогу України та ЄС щодо негайного припинення вогню. Натомість він запропонував відновити переговори за умовами 2022 року.

Ці перемовини мали відбутись сьогодні у Стамбулі, Туреччина.

Варто зауважити, що Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним особисто. Однак той проігнорував цю ідею. Ба більше, Росія довго зберігала в таємниці склад своєї делегації на переговорах у Стамбулі.

Пізніше стало відомо, що Путін на переговори замість себе відправив делегацію низького рівня на чолі з помічником диктатора Володимиром Мединським.

Детальніше про переговори між Україною і РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.