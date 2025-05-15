Трамп готовий відвідати завтра переговори в Туреччині, але є умова
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд може відвідати завтра переговори України та Російської Федерації (РФ) у Туреччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує The Guardiuan.
За словами Трампа, він може відвідати зустріч делегацій "якщо це буде доречно".
Варто додати, що переговори між Україною та Туреччиною заплановані на сьогодні, 15 травня.
Переговори України та Росії у Стамбулі
Диктатор Росії Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною з 15 травня у Стамбулі. У відповідь президент України Володимир Зеленський зазначив, що готовий до діалогу, однак виключно з самим Путіним, а не з його представниками.
Зеленський прибув до Туреччини 15 травня. У столиці країни, Анкарі, він зустрінеться із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Після цього очікуватиме на приїзд Путіна і готовий вилетіти до Стамбула в разі, якщо російський лідер туди прибуде.
Москва тривалий час не повідомляла, хто саме увійде до складу російської делегації на перемовини в Туреччині, однак 14 травня стало відомо, що Путін не планує брати в них участь. Делегацію від Росії очолить помічник диктатора Володимир Мединський, який вже представляв РФ під час переговорів у 2022 році.
Детальніше про заплановані переговори між Україною та Росією 15 травня в Туреччині - у матеріалі РБК-Україна.
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