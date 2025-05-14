Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів з Україною: хто буде в Стамбулі

Російський диктатор Володимир Путін затвердив склад делегації Росії для переговорів з Україною, які мають відбутися завтра, 15 травня, у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та сайт Кремля.

Згідно з опублікованою інформацією, до складу російської делегації увійдуть: Мединський Володимир Ростиславич - помічник Путіна (глава делегації);

Галузін Михайло Юрійович - заступник міністра закордонних справ Росії (член делегації);

Костюков Ігор Валерійович - начальник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (член делегації);

Фомін Олександр Васильович - замістити міністра оборони РФ (член делегації). Варто зазначити, що Мединський був головою делегації і 2022 року. Також у тому складі був і Фомін. Крім того, на переговори 2025 року глава Кремля затвердив склад експертів для. До нього увійшли: Зорін Олександр Сергійович - перший заступник начальника інформації управління Генерального штабу ЗС РФ;

Подобреєвська Євгенія Сергіївна - заступник начальника управління глави Кремля з державної політики в гуманітарній сфері;

Поліщук Олексій Анатолійович - директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії;

Шевцов Віктор - заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ. Виходячи зі списку, Путін, судячи з усього, не братиме участі в переговорах.