Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів з Україною: хто буде в Стамбулі
Російський диктатор Володимир Путін затвердив склад делегації Росії для переговорів з Україною, які мають відбутися завтра, 15 травня, у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та сайт Кремля.
Згідно з опублікованою інформацією, до складу російської делегації увійдуть:
- Мединський Володимир Ростиславич - помічник Путіна (глава делегації);
- Галузін Михайло Юрійович - заступник міністра закордонних справ Росії (член делегації);
- Костюков Ігор Валерійович - начальник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (член делегації);
- Фомін Олександр Васильович - замістити міністра оборони РФ (член делегації).
Варто зазначити, що Мединський був головою делегації і 2022 року. Також у тому складі був і Фомін.
Крім того, на переговори 2025 року глава Кремля затвердив склад експертів для. До нього увійшли:
- Зорін Олександр Сергійович - перший заступник начальника інформації управління Генерального штабу ЗС РФ;
- Подобреєвська Євгенія Сергіївна - заступник начальника управління глави Кремля з державної політики в гуманітарній сфері;
- Поліщук Олексій Анатолійович - директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії;
- Шевцов Віктор - заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ.
Виходячи зі списку, Путін, судячи з усього, не братиме участі в переговорах.
Переговори в Стамбулі
Нагадаємо, минулими вихідними Україна, США і «коаліція рішучих» висунули Путіну ультиматум - або повне і безумовне 30-денне припинення вогню з 12 травня, або введення нових санкцій.
У ніч на неділю очільник Кремля виступив зі зверненням, у якому проігнорував вищесказане, але натомість запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.
Президент України Володимир Зеленський погодився на перемовини і заявив, що чекатиме на цій зустрічі особисто Путіна. Однак Росія до останнього не розкривала склад делегації.
Кілька годин тому Зеленський заявив, що Україна вирішить свої подальші кроки щодо переговорів у Стамбулі після того, як РФ розкриє склад своєї делегації.
На момент публікації цієї новини реакції української сторони поки що не було.
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