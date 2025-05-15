Україна відправить делегацію на переговори з РФ у Стамбул: Зеленський розкрив деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що делегація, яку Росія відправила на переговори в Стамбул, свідчить, що Москва дуже несерйозно ставиться до реального діалогу. До делегації не увійшли ті високопосадовці країни-агресора, які дійсно ухвалюють рішення.

"Не дивлячись на досить низький рівень російської делегації, але з поваги до президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), з поваги до високого рівня делегації Туреччини та до президента Ердогана (президенту Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - ред.) та, бажаючи спробувати досягнути бодай перших кроків до деескалації та завершення війни (припинення вогню), я вирішив відправити до Стамбула нашу делегацію, але не всіх", - розповів президент.

Він уточнив, що на переговори не поїдуть голова СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"Але делегація буде очолена міністром оборони України, незважаючи на те, що контрпартнера з російської сторони там не буде", - додав президент.

Він пояснив таке рішення тим, що зустріч має відбутися у форматі турецької, американської, української та російської присутності. При цьому Умєров входить до складу переговірників, а також вільно володіє турецькою, англійською, російською та українською мовами.