Україна відправить делегацію на переговори з РФ у Стамбул: Зеленський розкрив деталі
Україна братиме участь у переговорах із Росією в Стамбулі. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
Зеленський наголосив, що делегація, яку Росія відправила на переговори в Стамбул, свідчить, що Москва дуже несерйозно ставиться до реального діалогу. До делегації не увійшли ті високопосадовці країни-агресора, які дійсно ухвалюють рішення.
"Не дивлячись на досить низький рівень російської делегації, але з поваги до президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), з поваги до високого рівня делегації Туреччини та до президента Ердогана (президенту Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - ред.) та, бажаючи спробувати досягнути бодай перших кроків до деескалації та завершення війни (припинення вогню), я вирішив відправити до Стамбула нашу делегацію, але не всіх", - розповів президент.
Він уточнив, що на переговори не поїдуть голова СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
"Але делегація буде очолена міністром оборони України, незважаючи на те, що контрпартнера з російської сторони там не буде", - додав президент.
Він пояснив таке рішення тим, що зустріч має відбутися у форматі турецької, американської, української та російської присутності. При цьому Умєров входить до складу переговірників, а також вільно володіє турецькою, англійською, російською та українською мовами.
Переговори в Стамбулі
Нагадаємо, Росія довго зберігала в таємниці склад своєї делегації на переговорах у Стамбулі. Україна очікувала, що діалог пройде на найвищому рівні - між президентом Володимиром Зеленським і диктатором Володимиром Путіним.
Але Путін на переговори замість себе відправив делегацію низького рівня на чолі з помічником диктатора Володимиром Мединським.
Детальніше про переговори між Україною і РФ - у матеріалі РБК-Україна.
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