Зустріч в Абу-Дабі під питанням: що кажуть в Україні та РФ про наступні переговори

Понеділок 02 березня 2026 17:02
UA EN RU
Зустріч в Абу-Дабі під питанням: що кажуть в Україні та РФ про наступні переговори Фото: українська делегація у Женеві (t.me/umerov_rustem)
Автор: Валерій Ульяненко

Черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією мав відбутись 5-6 березня в Абу-Дабі. Проте через бойові дії на Близькому Сході зустріч в ОАЕ під питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Більшість українців не вірять в успіх переговорів та проти виведення ЗСУ з Донбасу

Сторони мали зустрітися в Абу-Дабі, проте наразі над столицею ОАЕ закрито повітряний простір і там лунають вибухи. Джерела агентства у Росії розповіли, що одним з можливих альтернативних місць проведення є Стамбул.

"Росія та Україна все ще очікують, що заплановані мирні переговори під керівництвом США відбудуться цього тижня, навіть попри те, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжує військову кампанію проти Ірану", - пише Bloomberg.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори можуть відбутися у Туреччині чи Швейцарії.

"Через ці сьогоднішні бойові дії ми не можемо підтвердити саме Абу-Дабі, але тим не менш ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий", - сказав він.

Зазначається, що Україна буде підтримувати будь-який з цих майданчиків щодо мирних переговорів, і зараз очікується відповідь від партнерів.

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, з початку 2026 року Україна провела кілька раундів переговорів із країною-агресоркою. Головне питання, яке поки не вдалося вирішити - контроль над неокупованими територіями Донбасу.

Росія наполягає на виведенні українських військ, а Україна пропонує заморозити позиції по лінії фронту. Водночас США виступають за створення на цих територіях вільної економічної зони.

Зазначимо, Зеленський нещодавно заявив, що Україна не може повернути свої території, але і Росія також захопити й перемогти не може.

Bloomberg писало, що 4-5 березня очікується новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією. За даними агентства, Москва готова вийти з діалогу, якщо Київ не погодиться віддати Донбас. Зазначається, що ця зустріч може стати вирішальною для підписання мирної угоди.

