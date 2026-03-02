ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Встреча в Абу-Даби под вопросом: что говорят в Украине и РФ о следующих переговорах

Понедельник 02 марта 2026 17:02
UA EN RU
Встреча в Абу-Даби под вопросом: что говорят в Украине и РФ о следующих переговорах Фото: украинская делегация в Женеве (t.me/umerov_rustem)
Автор: Валерий Ульяненко

Очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией должен был состояться 5-6 марта в Абу-Даби. Однако из-за боевых действий на Ближнем Востоке встреча в ОАЭ под вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Большинство украинцев не верят в успех переговоров и против вывода ВСУ с Донбасса

Стороны должны были встретиться в Абу-Даби, однако сейчас над столицей ОАЭ закрыто воздушное пространство и там раздаются взрывы. Источники агентства в России рассказали, что одним из возможных альтернативных мест проведения является Стамбул.

"Россия и Украина все еще ожидают, что запланированные мирные переговоры под руководством США состоятся на этой неделе, даже несмотря на то, что администрация президента Дональда Трампа продолжает военную кампанию против Ирана", - пишет Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры могут состояться в Турции или Швейцарии.

"Из-за этих сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить именно Абу-Даби, но тем не менее никто не отменял встречу. Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", - сказал он.

Отмечается, что Украина будет поддерживать любую из этих площадок по мирным переговорам, и сейчас ожидается ответ от партнеров.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

Россия настаивает на выводе украинских войск, а Украина предлагает заморозить позиции по линии фронта. В то же время США выступают за создание на этих территориях свободной экономической зоны.

Отметим, Зеленский недавно заявил, что Украина не может вернуть свои территории, но и Россия также захватить и победить не может.

Bloomberg писало, что 4-5 марта ожидается новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. По данным агентства, Москва готова выйти из диалога, если Киев не согласится отдать Донбасс. Отмечается, что эта встреча может стать решающей для подписания мирного соглашения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Объединенные Арабские Эмираты Украина Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой