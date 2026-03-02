ua en ru
Більшість українців не вірять в успіх переговорів та проти виведення ЗСУ з Донбасу, - КМІС

Понеділок 02 березня 2026 11:45
Більшість українців не вірять в успіх переговорів та проти виведення ЗСУ з Донбасу, - КМІС Фото: більшість українців не вірять в успіх переговорів та проти виведення ЗСУ з Донбасу (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Більшість українців (70%) не вірять, що нинішні переговори приведуть до тривалого миру. Також понад половина опитаних проти виведення військ з Донбасу навіть за умови отримання гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Читайте також: "Я в них вірю": Буданов заінтригував заявою про переговори з РФ

За словами соціологів, переважна більшість українців - 70% - не вірять, що нинішні тристоронні перемовини між США, РФ та Україною приведуть до сталого миру.

"Вірять - 25%. Решта 5% не визначилися із своєю думкою. Порівняно з серединою січня 2026 року жодних змін з цього питання не відбулося", - йдеться у повідомленні.

Більшість українців не вірять в успіх переговорів та проти виведення ЗСУ з Донбасу, - КМІСФото: скріншот з опитування КМІС

Крім того, як випливає з опитування, 57% респондентів категорично проти виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Загалом готові підтримати таку пропозицію 36% (переважно неохоче), ще 7% не визначилися або відмовилися відповідати.

У КМІС нагадали, що вперше поставили це запитання в середині січня 2026 року, повторили - наприкінці січня та ще раз - у середині лютого.

Наприкінці січня 52% були категорично проти такої ініціативи, а 40% - загалом готові підтримати її. У середині січня ці показники становили відповідно 54% і 38%.

Соціологи зазначають, що за останній місяць суттєвих змін у громадських настроях не відбулося. Зокрема, не зафіксовано зростання готовності погоджуватися на виведення військ.

Якщо аналізувати баланс відповідей (частка тих, хто категорично проти, мінус частка тих, хто загалом згодні), то в середині лютого він становить +21% проти +12% наприкінці січня та +15% у середині січня.

Окремо в КМІС підкреслили, що в запитанні не йшлося про офіційне визнання Донбасу частиною Росії чи остаточну відмову України від цих територій. Імовірно, у разі прямого формулювання такої умови рівень підтримки був би нижчим.

Опитування проводилося 12-24 лютого 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Опитано 2004 респондентів у віці 18 років і старших.

Мирні переговори

Нагадаємо, з початку 2026 року Україна провела кілька раундів переговорів із Росією.

Головне питання, яке поки не вдалося вирішити - контроль над неокупованими територіями Донбасу.

Росія наполягає на виведенні українських військ, Україна пропонує заморозити позиції по лінії фронту, а США виступають за створення на цих територіях вільної економічної зони.

Як пише видання Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, наступний раунд перемовин, має відбутися 4-5 березня і він стане вирішальним.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву про новий раунд переговорів з РФ.

