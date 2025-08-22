UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Зупинять одразу? Поліція пояснила, в яких випадках виїжджати на авто - заборонено

У деяких випадках виїжджати на авто заборонено навіть досвідченим водіям (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Щоб керувати транспортними засобами безпечно, до початку руху водіям обов'язково потрібно перевірити їх технічний стан. Адже у деяких випадках виїжджати на авто - заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

В яких випадках виїжджати на авто заборонено

Правоохоронці нагадали, що перед поїздкою водієві завжди потрібно перевіряти стан свого транспортного засобу.

Оскільки керувати автомобілем з несправностями небезпечно, українцям повідомили також, в яких випадках виїжджати - заборонено.

Перш за все йдеться про ситуацію, коли гальмівна система або рульове керування не забезпечують можливості:

  • безпечно зупинити авто;
  • здійснити маневр.

"Навіть на мінімальній швидкості", - уточнили у Патрульній поліції.

Заборонено також рухатись автомобілем, в якого не працюють елементи освітлення та сигналізації:

  • гальмівні вогні;
  • фари;
  • задні габаритні вогні;
  • покажчики поворотів;
  • звуковий сигнал.

Ще одна заборона на виїзд - якщо не працює склоочисник.

Крім того, особливу увагу водіям рекомендують приділяти колесам.

Так, заборонено рухатись на машині, якщо шини мають невідповідний тиск або зношений протектор.

"Це впливає на зчеплення з дорогою", - пояснили правоохоронці.

З огляду на вищесказане, українцям порадили завжди своєчасно усувати всі несправності у своїх автівках - щоб дбати про безпеку кожної поїздки.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які транспортні засоби в Україні підлягають обов'язковому технічному контролю та як часто його потрібно проходити.

Крім того, ми пояснювали, що робити водіям, якщо їхні права не відображаються онлайн (в електронному Кабінеті водія чи в "Дії") - як легко оновити дані без походу в МВС.

Тим часом у поліції повідомили, як діяти водіям і пасажирам авто у разі оголошення повітряної тривоги, щоб уберегти здоров'я й навіть життя.

Читайте також, чи карають водіїв в Україні за "подяку" аварійкою.

