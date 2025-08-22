Зупинять одразу? Поліція пояснила, в яких випадках виїжджати на авто - заборонено

В яких випадках виїжджати на авто заборонено

Правоохоронці нагадали, що перед поїздкою водієві завжди потрібно перевіряти стан свого транспортного засобу.

Оскільки керувати автомобілем з несправностями небезпечно, українцям повідомили також, в яких випадках виїжджати - заборонено.

Перш за все йдеться про ситуацію, коли гальмівна система або рульове керування не забезпечують можливості:

безпечно зупинити авто;

здійснити маневр.

"Навіть на мінімальній швидкості", - уточнили у Патрульній поліції.

Заборонено також рухатись автомобілем, в якого не працюють елементи освітлення та сигналізації:

гальмівні вогні;

фари;

задні габаритні вогні;

покажчики поворотів;

звуковий сигнал.

Ще одна заборона на виїзд - якщо не працює склоочисник.

Крім того, особливу увагу водіям рекомендують приділяти колесам.

Так, заборонено рухатись на машині, якщо шини мають невідповідний тиск або зношений протектор.

"Це впливає на зчеплення з дорогою", - пояснили правоохоронці.

З огляду на вищесказане, українцям порадили завжди своєчасно усувати всі несправності у своїх автівках - щоб дбати про безпеку кожної поїздки.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)