Остановят сразу? Полиция объяснила, в каких случаях выезжать на авто - запрещено

В каких случаях выезжать на авто запрещено

Правоохранители напомнили, что перед поездкой водителю всегда нужно проверять состояние своего транспортного средства.

Поскольку управлять автомобилем с неисправностями опасно, украинцам сообщили также, в каких случаях выезжать - запрещено.

Прежде всего речь идет о ситуации, когда тормозная система или рулевое управление не обеспечивают возможности:

безопасно остановить авто;

осуществить маневр.

"Даже на минимальной скорости", - уточнили в Патрульной полиции.

Запрещено также двигаться на автомобиле, у которого не работают элементы освещения и сигнализации:

тормозные огни;

фары;

задние габаритные огни;

указатели поворотов;

звуковой сигнал.

Еще один запрет на выезд - если не работает стеклоочиститель.

Кроме того, особое внимание водителям рекомендуют уделять колесам.

Так, запрещено двигаться на машине, если шины имеют несоответствующее давление или изношенный протектор.

"Это влияет на сцепление с дорогой", - объяснили правоохранители.

Учитывая вышесказанное, украинцам посоветовали всегда своевременно устранять все неисправности в своих автомобилях - чтобы заботиться о безопасности каждой поездки.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)