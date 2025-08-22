RU

Общество Образование Деньги Изменения

Остановят сразу? Полиция объяснила, в каких случаях выезжать на авто - запрещено

В некоторых случаях выезжать на авто запрещено даже опытным водителям (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Чтобы управлять транспортными средствами безопасно, до начала движения водителям обязательно нужно проверить их техническое состояние. Ведь в некоторых случаях выезжать на авто - запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

В каких случаях выезжать на авто запрещено

Правоохранители напомнили, что перед поездкой водителю всегда нужно проверять состояние своего транспортного средства.

Поскольку управлять автомобилем с неисправностями опасно, украинцам сообщили также, в каких случаях выезжать - запрещено.

Прежде всего речь идет о ситуации, когда тормозная система или рулевое управление не обеспечивают возможности:

  • безопасно остановить авто;
  • осуществить маневр.

"Даже на минимальной скорости", - уточнили в Патрульной полиции.

Запрещено также двигаться на автомобиле, у которого не работают элементы освещения и сигнализации:

  • тормозные огни;
  • фары;
  • задние габаритные огни;
  • указатели поворотов;
  • звуковой сигнал.

Еще один запрет на выезд - если не работает стеклоочиститель.

Кроме того, особое внимание водителям рекомендуют уделять колесам.

Так, запрещено двигаться на машине, если шины имеют несоответствующее давление или изношенный протектор.

"Это влияет на сцепление с дорогой", - объяснили правоохранители.

Учитывая вышесказанное, украинцам посоветовали всегда своевременно устранять все неисправности в своих автомобилях - чтобы заботиться о безопасности каждой поездки.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Национальная полицияПДРАвтомобильное движениеСоветы водителямПравила безопасностиВождение