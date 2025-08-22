Остановят сразу? Полиция объяснила, в каких случаях выезжать на авто - запрещено

Чтобы управлять транспортными средствами безопасно, до начала движения водителям обязательно нужно проверить их техническое состояние. Ведь в некоторых случаях выезжать на авто - запрещено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.
Правоохранители напомнили, что перед поездкой водителю всегда нужно проверять состояние своего транспортного средства.
Поскольку управлять автомобилем с неисправностями опасно, украинцам сообщили также, в каких случаях выезжать - запрещено.
Прежде всего речь идет о ситуации, когда тормозная система или рулевое управление не обеспечивают возможности:
"Даже на минимальной скорости", - уточнили в Патрульной полиции.
Запрещено также двигаться на автомобиле, у которого не работают элементы освещения и сигнализации:
Еще один запрет на выезд - если не работает стеклоочиститель.
Кроме того, особое внимание водителям рекомендуют уделять колесам.
Так, запрещено двигаться на машине, если шины имеют несоответствующее давление или изношенный протектор.
"Это влияет на сцепление с дорогой", - объяснили правоохранители.
Учитывая вышесказанное, украинцам посоветовали всегда своевременно устранять все неисправности в своих автомобилях - чтобы заботиться о безопасности каждой поездки.
