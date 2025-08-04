Кожен водій має знати: як діяти під час повітряної тривоги в авто
Загроза ворожих атак в Україні зберігається щодня, тож кожен громадянин повинен дотримуватися правил безпеки й ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Тернопільської області у Facebook.
Як діяти під час тривоги водіям і пасажирам авто
Згідно з правилами безпеки під час повітряної тривоги, громадянам, які на момент її оголошення перебувають в автомобілі, радять:
- зупинити транспортний засіб так, щоб він не заважав руху;
- швидко прямувати до найближчого укриття.
"Якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі", - наголосили у поліції.
Крім того, водіям радять намагатись об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами:
- щоб не потрапити у затор;
- щоб не наражати себе на небезпеку.
Що робити, якщо повітряна тривога застала на вулиці
Правоохоронці повідомили, що людям, які на момент оголошення повітряної тривоги перебувають на вулиці, потрібно:
- прямувати до найближчого укриття;
- уникати будівель стратегічного значення.
Що робити під час тривоги тим, хто перебуває вдома
Українцям, які під час повітряної тривоги перебувають вдома, також радять не нехтувати важливими правилами безпеки:
- закрити вікна;
- вимкнути всі прилади й світло;
- швидко одягнутись;
- взяти тривожну валізу з необхідними речами;
- прямувати до укриття (не користуючись при цьому ліфтами);
- стежити за повідомленнями офіційних джерел інформації.
"Якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін". Бережіть себе", - підсумували у поліції.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/ternopilpolice)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Київській та кількох інших областях України змінили порядок оголошення (вмикання сигналу) повітряної тривоги.
Тим часом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли про надійність укриттів в Україні (і чи працює так зване "правило двох стін") та як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.
Крім того, ми пояснювали, чи законна евакуація авто за неправильне паркування під час повітряної тривоги й чи можна оскаржити штраф за таке порушення.
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