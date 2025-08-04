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Кожен водій має знати: як діяти під час повітряної тривоги в авто

Понеділок 04 серпня 2025 13:28
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Кожен водій має знати: як діяти під час повітряної тривоги в авто Правила безпеки під час повітряної тривоги важливі і для пішоходів, і для водіїв (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Загроза ворожих атак в Україні зберігається щодня, тож кожен громадянин повинен дотримуватися правил безпеки й ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Тернопільської області у Facebook.

Як діяти під час тривоги водіям і пасажирам авто

Згідно з правилами безпеки під час повітряної тривоги, громадянам, які на момент її оголошення перебувають в автомобілі, радять:

  • зупинити транспортний засіб так, щоб він не заважав руху;
  • швидко прямувати до найближчого укриття.

"Якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі", - наголосили у поліції.

Крім того, водіям радять намагатись об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами:

  • щоб не потрапити у затор;
  • щоб не наражати себе на небезпеку.

Що робити, якщо повітряна тривога застала на вулиці

Правоохоронці повідомили, що людям, які на момент оголошення повітряної тривоги перебувають на вулиці, потрібно:

  • прямувати до найближчого укриття;
  • уникати будівель стратегічного значення.

Що робити під час тривоги тим, хто перебуває вдома

Українцям, які під час повітряної тривоги перебувають вдома, також радять не нехтувати важливими правилами безпеки:

  • закрити вікна;
  • вимкнути всі прилади й світло;
  • швидко одягнутись;
  • взяти тривожну валізу з необхідними речами;
  • прямувати до укриття (не користуючись при цьому ліфтами);
  • стежити за повідомленнями офіційних джерел інформації.

"Якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін". Бережіть себе", - підсумували у поліції.

Кожен водій має знати: як діяти під час повітряної тривоги в автоПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/ternopilpolice)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Київській та кількох інших областях України змінили порядок оголошення (вмикання сигналу) повітряної тривоги.

Тим часом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли про надійність укриттів в Україні (і чи працює так зване "правило двох стін") та як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.

Крім того, ми пояснювали, чи законна евакуація авто за неправильне паркування під час повітряної тривоги й чи можна оскаржити штраф за таке порушення.

Читайте також, чого не можна робити після відбою повітряної тривоги та ворожого обстрілу, щоб вберегти себе та дітей.

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