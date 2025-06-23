Штраф і втрата прав? У поліції пояснили, чи карають водіїв за "подяку" аварійкою

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, коли водіям дозволено вмикати аварійну сигналізацію - згідно з ПДР. А також чи правда, що за "подяку" аварійкою на дорозі українці можуть отримати штраф і лишитися без прав.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію правоохоронця у Telegram.

Коли аварійку потрібно вмикати обов'язково

За словами Білошицького, останнім часом у мережі поширюється інформація, буцімто за "подяку" на дорозі аварійкою можна отримати штраф і навіть втратити посвідчення водія.

З огляду на це він нагадав громадянам, посилаючись на Правила дорожнього руху (ПДР), що водії можуть вмикати аварійну сигналізацію (аварійку) з кількох причин - коли хочуть передати певну інформацію іншим учасникам руху.

Так, згідно з пунктом 9.9 ПДР, аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена:

у разі вимушеної зупинки на дорозі;

у разі зупинки на вимогу поліцейського або внаслідок засліплення водія світлом фар;

на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено;

на механічному транспортному засобі, що буксирується;

на механічному транспортному засобі, позначеному розпізнавальним знаком "Діти", що перевозить організовану групу дітей, під час їхньої посадки чи висадки;

на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;

у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Чи згадуються у ПДР "подяка" або "вибачення" аварійкою

Білошицький розповів, що у ПДР не згадується про "подяку" або "вибачення" аварійною сигналізацією.

"Класичний випадок - коли водій хоче подякувати або вибачитися за маневр (наприклад, за пропуск в черзі або за помилку на дорозі)", - пояснив правоохоронець.

Він зауважив, що використання аварійки:

має відповідати реальним умовам та обстановці на дорозі;

не заважати руху;

не створювати аварійної обстановки.

"Тобто аварійку не слід використовувати в ситуаціях, коли це створить аварійну ситуацію. І звісно, що ми не "формуємо" питання ввічливості на дорозі", - додав поліцейський.

Покарання за неправильне використання попереджувальних сигналів

Насамкінець Білошицький повідомив, що згідно з ПДР, за неправильне використання попереджувальних сигналів в Україні передбачено штраф.

Так, у статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) згадується про порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку.

Таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 510 гривень.

"Позбавлення водійських прав не передбачено у таких випадках", - наголосив він і додав, що представникам медіа "завжди краще посилатися на офіційні джерела, а не яскраві заголовки".

Публікація Білошицького (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)