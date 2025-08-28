Вибухи та пожежі: Генштаб пітвердив удари по НПЗ і складах ворога
У ніч на 28 серпня Сили оборони провели масштабну операцію проти ворога - вдарили по двох великих НПЗ та складах з боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Підрозділи Сил оборони та Головного управління розвідки МО України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора. Операція охопила відразу кілька регіонів і спричинила вибухи та пожежі на стратегічних об’єктах.
Афіпський НПЗ під вогнем
В результаті вдалої атаки виникла пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї.
Підприємство спеціалізується на виробництві бензину й дизельного пального, яке активно використовується для потреб російської армії. Його річна потужність - близько 6,25 млн тонн нафти.
У результаті атаки на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа.
Вибухи в Самарській області
Паралельно підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили вогневе ураження Куйбишевського НПЗ у Самарській області.
Цей завод виробляє понад 30 видів нафтопродуктів, серед них бензини, дизельне пальне, мазути та розчинники. Потужність переробки - понад 7 млн тонн нафти на рік.
Внаслідок удару зафіксовано серію вибухів і масштабну пожежу.
Ураження складів та логістики ворога
Крім того, у взаємодії Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Служби безпеки України з іншими складовими Сил оборони було атаковано склади боєприпасів і логістичні об’єкти ворога. Вони розташовані як безпосередньо у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.
Зараз військові уточнюють повні результати уражень та масштаби завданих збитків.
Раніше про ураження двох російських НПЗ повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ "Мадяр". За його словами, за перші два тижні серпня нафтопереробка в Росії скоротилася на 21%. Лише за одну ніч обсяги пального впали ще на 4,7%.
Нагадаємо, 26 серпня, Reuters писало, що під час нещодавніх атак українських захисників було уражено 10 заводів. Удари вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки Росії.
Саме на тлі українських ударів по НПЗ російська влада вирішила продовжити до кінця жовтня заборону на продаж бензину за кордон. У російському Кабміні пояснили таке рішення "стабілізацією ситуації на внутрішньому ринку".