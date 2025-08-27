ua en ru
Москва, Середа 27 серпня 2025 21:36
Росія продовжила заборону на експорт бензину на тлі українських ударів по НПЗ Ілюстративне фото: Україна атакує російські НПЗ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російська влада вирішила продовжити до кінця жовтня заборону на продаж бензину за кордон. Примітно, що це сталося на тлі українських атак на НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд РФ у Telegram.

"Уряд ввів нову тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину. Обмеження діятимуть із 1 вересня до 31 жовтня 2025 року включно", - ідеться в повідомленні російського уряду.

Там уточнили, що в період з 1 по 30 вересня заборона на експорт поширюватиметься на всіх експортерів. При цьому з 1 жовтня обмеження для виробників бензину знімуть.

У російському Кабміні пояснили таке рішення "стабілізацією ситуації на внутрішньому ринку".

Атаки України

Варто зауважити, що в Росії з 1 серпня діє повна заборона на експорт бензину. При цьому з 1 березня до 31 липня в РФ вводили часткову заборону.

Такі обмеження влада країни-агресора вводила на тлі серії українських атак на російські нафтопереробні заводи.

Тільки вчора, 26 серпня, Reuters писало, що під час нещодавніх атак українських захисників було уражено 10 заводів. Удари вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки Росії.

Також атаки дронів змусили Росію збільшити експорт сирої нафти.

