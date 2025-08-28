Взрывы и пожары: Генштаб подтвердил удары по НПЗ и складам врага

В ночь на 28 августа Силы обороны провели масштабную операцию против врага - ударили по двум крупным НПЗ и складам с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Подразделения Сил обороны и Главного управления разведки МО Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора. Операция охватила сразу несколько регионов и вызвала взрывы и пожары на стратегических объектах.

Афипский НПЗ под огнем

В результате удачной атаки возник пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

Предприятие специализируется на производстве бензина и дизельного топлива, которое активно используется для нужд российской армии. Его годовая мощность - около 6,25 млн тонн нефти.

В результате атаки на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.

Взрывы в Самарской области

Параллельно подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ осуществили огневое поражение Куйбышевского НПЗ в Самарской области.

Этот завод производит более 30 видов нефтепродуктов, среди них бензины, дизельное топливо, мазуты и растворители. Мощность переработки - более 7 млн тонн нефти в год.

В результате удара зафиксирована серия взрывов и масштабный пожар.

Поражение складов и логистики врага

Кроме того, во взаимодействии Сил беспилотных систем, Сил специальных операций и Службы безопасности Украины с другими составляющими Сил обороны были атакованы склады боеприпасов и логистические объекты врага. Они расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Сейчас военные уточняют полные результаты поражений и масштабы нанесенного ущерба.