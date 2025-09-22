Зупинили рух морем та скаржаться на атаку дронів: росіяни оголошували тривогу у Севастополі

Приблизно о 11:43 за київським часом Развожаєв повідомив, що у Криму оголосили сигнал повітряної тривоги. Місцеві ЗМІ почали писати, що Севастополь перебуває під атакою невідомих безпілотників.

Станом на 12:05 росіяни оголосили про відбій тривоги, а також про те, що їх ППО нібито відбило атаку дронів.

Також моніторинговий канал "Кримський вітер" заявив, що окупанти через атаку дронів припинили рух морського пасажирського транспорту у Севастополі.

Вибухи у Криму

Варто нагадати, що вчора пізно ввечері у тимчасово окупованом пролунали вибухи в районі санаторію "Форос". За даними ЗМІ, даний об'єкт може бути пов'язаний із Федеральною службою безпеки.