Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зупинили рух морем та скаржаться на атаку дронів: росіяни оголошували тривогу у Севастополі

Ілюстративне фото: росіяни оголосили тривогу у Севастополі через атаку дронів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Тимчасово окупований Крим перебуває під масованою атакою невідомих літальних об'єктів. Росіяни заявляють про небезпеку для Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер" і "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Приблизно о 11:43 за київським часом Развожаєв повідомив, що у Криму оголосили сигнал повітряної тривоги. Місцеві ЗМІ почали писати, що Севастополь перебуває під атакою невідомих безпілотників.

Станом на 12:05 росіяни оголосили про відбій тривоги, а також про те, що їх ППО нібито відбило атаку дронів.

Також моніторинговий канал "Кримський вітер" заявив, що окупанти через атаку дронів припинили рух морського пасажирського транспорту у Севастополі.

Вибухи у Криму

Варто нагадати, що вчора пізно ввечері у тимчасово окупованом пролунали вибухи в районі санаторію "Форос". За даними ЗМІ, даний об'єкт може бути пов'язаний із Федеральною службою безпеки.

 

Сьогодні ж українська розвідка повідомила, що в тимчасово окупованому Криму вперше в історії було знищено два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Детально про те, що це за літаки, та як минула операція - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що бійці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту РФ під Новоросійськом. Це корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, який росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році.

