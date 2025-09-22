Остановили движение по морю и жалуются на атаку дронов: россияне объявляли тревогу в Севастополе

Временно оккупированный Крым находится под массированной атакой неизвестных летательных объектов. Россияне заявляют об опасности для Севастополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.
Примерно в 11:43 по киевскому времени Развожаев сообщил, что в Крыму объявили сигнал воздушной тревоги. Местные СМИ начали писать, что Севастополь находится под атакой неизвестных беспилотников.
По состоянию на 12:05 россияне объявили об отбое тревоги, а также о том, что их ПВО якобы отразило атаку дронов.
Также мониторинговый канал "Крымский ветер" заявил, что оккупанты из-за атаки дронов прекратили движение морского пассажирского транспорта в Севастополе.
Стоит напомнить, что вчера поздно вечером во временно оккупированном прозвучали взрывы в районе санатория "Форос". По данным СМИ, данный объект может быть связан с Федеральной службой безопасности.
Сегодня же украинская разведка сообщила, что во временно оккупированном Крыму впервые в истории были уничтожены два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Подробно о том, что это за самолеты, и как прошла операция - читайте в материале РБК-Украина.
Также мы писали, что бойцы ГУР поразили корабль Черноморского флота РФ под Новороссийском. Это корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, который россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году.