Остановили движение по морю и жалуются на атаку дронов: россияне объявляли тревогу в Севастополе

Примерно в 11:43 по киевскому времени Развожаев сообщил, что в Крыму объявили сигнал воздушной тревоги. Местные СМИ начали писать, что Севастополь находится под атакой неизвестных беспилотников.

По состоянию на 12:05 россияне объявили об отбое тревоги, а также о том, что их ПВО якобы отразило атаку дронов.

Также мониторинговый канал "Крымский ветер" заявил, что оккупанты из-за атаки дронов прекратили движение морского пассажирского транспорта в Севастополе.

Взрывы в Крыму

Стоит напомнить, что вчера поздно вечером во временно оккупированном прозвучали взрывы в районе санатория "Форос". По данным СМИ, данный объект может быть связан с Федеральной службой безопасности.