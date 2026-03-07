Зупинили наступ на Запоріжжя: ГУР розкрило подробиці тримісячної операції

Підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР.
Зазначається, що впродовж трьох місяців воїни "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України реалізовують комплексну оборонну операцію на Запорізькому напрямку.
Ціль розвідників - зірвати наступальні плани ворога та не допустити його просування до обласного центру.
В ході активних дій спецпризначенці ГУР ліквідували понад 300 окупантів вбитими та пораненими, ще 39 російських військовослужбовців взяли в полон.
"Точними ударами дронів та артилерії воєнні розвідники системно обмежують логістичні спроможності московитів - через брак забезпечення окупанти все частіше відмовляються від штурмових дій на напрямку", - розповіли в ГУР.
Розвідники зазначили, що дії спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах та убезпечити Запоріжжя.
Операцію проводять підрозділи Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибірський батальйон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Вартові темряви, Raven group, Art Division та 6-й загін спеціальних дій, що входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.
Нагадаємо, у середині лютого російські "воєнкори" поширювали інформацію про нібито контрнаступ ЗСУ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей.
Водночас у Силах оборони Півдня зазначили, що реальна ситуація на цій ділянці фронту не відповідає таким заявам.
20 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про деокупацію приблизно 300 квадратних кілометрів території на півдні.
Згодом стало відомо про активні дії Десантно-штурмових військ ЗСУ на Олександрівському напрямку, спрямовані на стримування просування російських сил.
А 23 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під час наступальних операцій на півдні українські військові звільнили вісім населених пунктів і близько 400 квадратних кілометрів території.
Нещодавно спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели серію наступальних дій на Запорізькому напрямку.
Українські військові повернули контроль над важливими позиціями, покращили тактичне становище на ділянці фронту та знищили передові штурмові групи противника.