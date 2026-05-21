Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ звільняють села на Харківщині і притисли росіян до кордону, - Трегубов

13:24 21.05.2026 Чт
2 хв
На кількох ділянках фронту росіяни також втратили темп і більше не просуваються
aimg Олена Чупровська
ЗСУ звільняють села на Харківщині і притисли росіян до кордону, - Трегубов Фото: Великий Бурлук: українські сили притиснули росіян до кордону (Getty Images)
На Великобурлуцькому напрямку українські сили притиснули росіян до кордону - за місяць окупанти втратили два населені пункти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону сказав речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

На Великобурлуцькому напрямку ситуація змінилася на краще. Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що окупантів фактично відтіснили до державного кордону. Там росіяни втратили два населені пункти.

"Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому", - сказав Трегубов.

Яка ситуація поблизу Куп'янська

На Куп'янському напрямку росіяни продовжують тиснути на східному березі та намагаються просочитися на північ від міста. Однак ці спроби результату не дають.

"Вони зараз не ефективні, не доходять до міста, але, на жаль, кілька "недобитих" в самому місті ще є, так само, як і деякі особи, які встигли туди залізти, інфільтрувавшись через трубу десь місяць тому", - уточнив речник.

ЗСУ звільняють села на Харківщині і притисли росіян до кордону, - ТрегубовФото: яка ситуація на Куп'янському напрямку (скриншот DeepState)

Лиман: активний тиск і брехня про "успіхи"

На Лиманському напрямку бойові дії тривають. Особливо активно - в районі Борової, на північ від Лиману.

Трегубов додав, що російська сторона перебільшує власні здобутки на цій ділянці.

"Там росіяни взагалі максимально забрехалися щодо власних успіхів", - каже Трегубов.

Сумщина і Вовчанськ: темп втрачено

На Вовчанському напрямку та в прикордонній зоні Сумської області росіяни також продовжують тиск - але вже без колишнього темпу.

"Вони вже не йдуть далі, а просто намагаються закріплюватися в тій прикордонній зоні, в якій вони зараз перебувають", - підсумував Трегубов.

Як повідомляло РБК-Україна, українські сили повністю контролюють Куп'янськ, попри спроби окупантів просочуватися в місто малими групами. Більшість таких спроб бійці виявляють і нейтралізують.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни зафіксували, що ЗСУ досягли найбільших успіхів з часу Курської операції. Серія контратак на різних ділянках фронту дала відчутний результат. За даними ISW, українські удари середньої дальності суттєво знизили здатність росіян наступати.

Федоров назвав стратегічну ціль Міноборони щодо захисту неба
Федоров назвав стратегічну ціль Міноборони щодо захисту неба
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників