ЗСУ звільняють села на Харківщині і притисли росіян до кордону, - Трегубов

На Великобурлуцькому напрямку українські сили притиснули росіян до кордону - за місяць окупанти втратили два населені пункти.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в ефірі телемарафону сказав речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

На Великобурлуцькому напрямку ситуація змінилася на краще. Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що окупантів фактично відтіснили до державного кордону. Там росіяни втратили два населені пункти.

"Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому", - сказав Трегубов.

Яка ситуація поблизу Куп'янська

На Куп'янському напрямку росіяни продовжують тиснути на східному березі та намагаються просочитися на північ від міста. Однак ці спроби результату не дають.

"Вони зараз не ефективні, не доходять до міста, але, на жаль, кілька "недобитих" в самому місті ще є, так само, як і деякі особи, які встигли туди залізти, інфільтрувавшись через трубу десь місяць тому", - уточнив речник.

Фото: яка ситуація на Куп'янському напрямку (скриншот DeepState)

Лиман: активний тиск і брехня про "успіхи"

На Лиманському напрямку бойові дії тривають. Особливо активно - в районі Борової, на північ від Лиману.

Трегубов додав, що російська сторона перебільшує власні здобутки на цій ділянці.

"Там росіяни взагалі максимально забрехалися щодо власних успіхів", - каже Трегубов.

Сумщина і Вовчанськ: темп втрачено

На Вовчанському напрямку та в прикордонній зоні Сумської області росіяни також продовжують тиск - але вже без колишнього темпу.

"Вони вже не йдуть далі, а просто намагаються закріплюватися в тій прикордонній зоні, в якій вони зараз перебувають", - підсумував Трегубов.