ВСУ освобождают села на Харьковщине и прижали россиян к границе, - Трегубов

На Великобурлукском направлении украинские силы прижали россиян к границе - за месяц оккупанты потеряли два населенных пункта.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в эфире телемарафона сказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Великобурлукское направление вернулось к тому формату, который был где-то год назад", - сказал Трегубов.

Какова ситуация вблизи Купянска

На Купянском направлении россияне продолжают давить на восточном берегу и пытаются просочиться на север от города. Однако эти попытки результата не дают.

"Они сейчас не эффективны, не доходят до города, но, к сожалению, несколько "недобитых" в самом городе еще есть, так же, как и некоторые лица, которые успели туда залезть, инфильтрировавшись через трубу где-то месяц назад", - уточнил спикер.

Лиман: активное давление и ложь об "успехах"

На Лиманском направлении боевые действия продолжаются. Особенно активно - в районе Боровой, к северу от Лимана.

Трегубов добавил, что российская сторона преувеличивает собственные достижения на этом участке.

"Там россияне вообще максимально забрехались относительно собственных успехов", - говорит Трегубов.

Сумщина и Волчанск: темп потерян

На Волчанском направлении и в приграничной зоне Сумской области россияне также продолжают давление - но уже без прежнего темпа.

"Они уже не идут дальше, а просто пытаются закрепляться в той пограничной зоне, в которой они сейчас находятся", - подытожил Трегубов.