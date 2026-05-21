Україна тестує дешеві ракети для збиття "Шахедів" і готує їх масове виробництво

Україна працює над створенням дешевих ракет для збиття російських дронів Shahed, а окремі рішення вже проходять тестування.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр оборони України Михайло Федоров заявив під час зустрічі з журналістами.

"По задачі президента, зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття Shahed. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати", - розповів Федоров.

За його словами, наразі завдання - масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими.

"Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних Shahed. Це допоможе додатково захистити критичну інфраструктуру, окрім дронів-перехоплювачів. Для цього видаємо гранти, масштабуємо виробництво та перезапускаємо рекрутинг команд", - додав міністр.