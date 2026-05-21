Україна тестує дешеві ракети для збиття "Шахедів" і готує їх масове виробництво

12:10 21.05.2026 Чт
2 хв
Потрібен запас таких ракет на період осені-зими
aimg Тетяна Степанова
Україна тестує дешеві ракети для збиття "Шахедів" і готує їх масове виробництво Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна працює над створенням дешевих ракет для збиття російських дронів Shahed, а окремі рішення вже проходять тестування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Михайло Федоров заявив під час зустрічі з журналістами.

"По задачі президента, зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття Shahed. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати", - розповів Федоров.

За його словами, наразі завдання - масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими.

"Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних Shahed. Це допоможе додатково захистити критичну інфраструктуру, окрім дронів-перехоплювачів. Для цього видаємо гранти, масштабуємо виробництво та перезапускаємо рекрутинг команд", - додав міністр.

Україна успішно збиває "Шахеди"

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що після зими фронт стабілізовано, а відсоток збиття дронів досяг 90% .

Міністр оборони Михайло Федоров також повідомив, що Україна навчилась збивати 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет, навіть після важкої зими, коли Росія вдвічі збільшила кількість атак.

Також в Міноборони вперше повідомили про успішні результати роботи приватних підрозділів ППО, які вже почали виконувати бойові завдання.

Міністерство оборони України ППО Михайло Федоров Війна в Україні Ракети Дрони
