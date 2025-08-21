ЗСУ звільнили значну частину села Товсте на Донеччині: з'явилося відео

Під контроль Збройних Сил України було повернуто більшу частину населеного пункту Товсте, що у Донецькій області. У мережі з'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОСУВ "Дніпро".

"Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів безпілотних авіаційних комплексів та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату", - йдеться у повідомленні.

За даними командування, успіх став можливим завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Українські воїни невтомно працюють вдень і вночі, знищуючи ворога з повітря та на землі, поступово вибиваючи окупантів з української території.

Що відомо про село

Товсте - це село, розташоване у Волноваському районі (в межах Комарської громади) на півдні Донеччини, неподалік лінії фронту.

Населений пункт розташований на відстані близько 7 кілометрів від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії село потрапило в зону постійної небезпеки й під регулярними обстрілами. Наприклад, 7 травня 2025 року тут влучили керовані авіабомби, зруйнувавши сім житлових будинків та транспорт, проте обійшлося без жертв.

Ситуація у Донецькій області

Як відомо, за останні два тижні Сили оборони зачистили низку населених пунктів у Донецькій області та завдали противнику значних втрат у живій силі й техніці.

З 4 по 17 серпня українські захисники спільно з підрозділами 1-го корпусу НГУ "Азов" повністю звільнили села Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

У ході боїв російська армія зазнала значних втрат: майже тисяча окупантів ліквідовані, понад 350 отримали поранення, ще 37 були взяті в полон.

Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що найгарячішими напрямками на сході залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський напрямки.

Також противник посилює тиск на півночі Донецької області, зокрема на Лиманському напрямку.

За оновленними даними Генштабу, на Покровському напрямку відбулося одразу 53 бої біля Володимирівки, Никанорівки, Федорівки, Кучерового Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки, Дачного, а також у напрямках Покровська, Білицького, Родинського, Мирнограда й Новопавлівки.