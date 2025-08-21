ВСУ освободили значительную часть села Толстое в Донецкой области: появилось видео

Под контроль Вооруженных Сил Украины было возвращено большую часть населенного пункта Толстое, что в Донецкой области. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОСУВ "Днепр".

"Благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов беспилотных авиационных комплексов и артиллерийских расчетов удалось достичь этого результата", - говорится в сообщении.

По данным командования, успех стал возможным благодаря слаженным действиям защитников 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Украинские воины неутомимо работают днем и ночью, уничтожая врага с воздуха и на земле, постепенно выбивая оккупантов с украинской территории.

Что известно о селе

Толстое - это село, расположенное в Волновахском районе (в пределах Комарской громады) на юге Донецкой области, недалеко от линии фронта.

Населенный пункт расположен на расстоянии около 7 километров от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Вследствие полномасштабного вторжения России село попало в зону постоянной опасности и под регулярными обстрелами. Например, 7 мая 2025 года здесь попали управляемые авиабомбы, разрушив семь жилых домов и транспорт, однако обошлось без жертв.

Ситуация в Донецкой области

Как известно, за последние две недели Силы обороны зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области и нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.

С 4 по 17 августа украинские защитники совместно с подразделениями 1-го корпуса НГУ "Азов" полностью освободили села Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

В ходе боев российская армия понесла значительные потери: почти тысяча оккупантов ликвидированы, более 350 получили ранения, еще 37 были взяты в плен.

Вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что самыми горячими направлениями на востоке остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское направления.

Также противник усиливает давление на севере Донецкой области, в частности на Лиманском направлении.

По обновленным данным Генштаба, на Покровском направлении произошло сразу 53 боя возле Владимировки, Никаноровки, Федоровки, Кучерова Яра, Новоэкономичного, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Звёздного, Котлиного, Удачного, Орехового, Новоукраинки, Дачного, а также в направлениях Покровска, Белицкого, Родинского, Мирнограда и Новопавловки.