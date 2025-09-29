ЗСУ звільнили вже 175 кв. км під Добропіллям, частина ворога в оточенні, - Сирський

На Добропільському напрямку українські війська досягли успіхів та частину підрозділів противника взяли в оточення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав у Facebook.

"Присвятив ще один день роботі у частинах, які діють на головних напрямках фронту, в тому числі на Добропільському напрямку", - повідомив він.

Зокрема, провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції. Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні.

За словами Сирського, загальні втрати окупантів на цьому напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні - 1769. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки. Площа звільненої території з початку контрнаступальної операції досягла близько 175 кв. км, ще майже 195 кв. км зачищено від диверсійних груп.

"З урахуванням доповідей командирів на місцях визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів", - зазначив головнокомандувач.

Він також ухвалив необхідні рішення для забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.

Ситуація біля Добропілля

Нагадаємо, раніше Сирський розповів, що просування углиб оборони росіян на Добропільському напрямку становить від 3 до 7 км. Українським військовим під час контрнаступу на цьому напрямку вдалось звільнити фронту звільнено сім населених пунктів.

За даними на 21 вересня - ЗСУ відновили контроль на 1,3 км квадратних, а також провели пошук і знищили противника на території 2,1 км квадратних Покровського району Донецької області.