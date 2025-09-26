Сирський розповів, як було зупинено наступ РФ біля Добропілля: ворог опинився у пастці

Російська армія перекинула на Добропільській напрямок морських піхотинців, однак вони не мають успіху. Українські військові продовжують звільняти та зачищати території на цій ділянці фронту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час зустрічі з представниками медіа.

Нова тактика РФ

За його словами, ворог планував до літа мати успіх на основних напрямках наступу - просунутися вперед, взяти під контроль і до початку осені створити "буферну зону" в Харківській та Сумській областях. А також захопити Покровську агломерацію та вийти на кордони Донецької області. Росіяни хотіли захопити низку територій в Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях.

"Але ці плани ворога не були реалізовані – завдяки вмілим діям наших воїнів, грамотним і продуманим діям командирів, вчасному проведенню корпусної реформи, ефективному ураженню ворожого тилу. Можна сказати, що весняна і літня кампанія росіян фактично зірвані", - розповів Сирський.

Цього літа відбулася зміна в тактиці противника. Він перейшов до нової тактики - так званої "тисячі порізів". Вона полягає в одночасному використанні великої кількості невеликих штурмових груп - 4-6 військовослужбовців, які наступають, використовуючи рельєф місцевості, яри, посадки, з головним завданням – якнайглибше проникнути на нашу територію.

"Вийти, накопичитися, знову пройти і потім уже атакувати наші об’єкти в глибині, паралізувати нашу логістику, ротацію військ, знищувати наші запаси. І таким чином просто захопити територію, не застосовуючи великої кількості військ", - каже головком.

Добропілля

Він зауважив, що саме цю тактику ворог застосував на Добропільському напрямку і використовує на Новопавлівському напрямку. А ось на Покровському напрямку, на напрямку біля міста Мирноград та в районі селища Новоекономічного бойові дії поступово зміщувалися на північ.

"Противник, розтягуючи наш фронт і маючи суттєву перевагу в силах і засобах, силами переважно бригад 51‑ї армії й передових батальйонів, зміг просунутися окремими групами на глибину від 12 до 20 км", - розповів Сирський.

Однак у ЗСУ передбачили такі події та перемістили низку військових частин. План полягав у тому, щоб розсікти угруповання ворога по бар’єрному рубежу - річці Казенний Торець.

"Ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному "мішку". Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів Десантно-штурмових військ на зустрічних напрямках із півночі й півдня. Ворог опинився в пастці. Зараз фактично відбувається його знищення", - сказав він.

Звільнена територія

Територія, яка була звільнена, на сьогодні становить 168 кв. км, зачищено від диверсійних груп - близько 182 кв. км.

"У чому тут відмінність. Звільнена територія – це та, яка перебувала під контролем противника. А зачищена – територія, куди проникли диверсійні групи ворога, але остаточно він не взяв її під контроль. Тобто загалом приблизно 360 квадратних кілометрів станом на сьогодні були звільнені та зачищені від ворога. І цей процес продовжується", - зауважив він.

Нові бригади

Це сталося завдяки новим бригадами, які були укомплектовані та готові завдати удару. Цим ударом українські війська випередили противника приблизно на тиждень.

Ворог змушений був передислокувати на Добропільський напрямок угруповання морської піхоти у складі чотирьох бригад та одного полку морської піхоти, які спершу були поступово переміщені із Сумського напрямку на Новопавлівський.

"Після наших успішних дій на Добропільському напрямку ворог відмовився від свого наступу на Новопавлівському напрямку та перекинув морську піхоту на Добропільський напрямок. Зараз ці частини зазнали втрат і не мають успіху.

Щодня ми знищуємо там, за різними оцінками, по 200 і більше окупантів", - сказав головком.

На його думку, ворог і надалі застосовуватиме резерви, переміщуючи їх.

"Я хочу відзначити дуже успішні дії наших штурмових полків та Десантно-штурмових військ, які показали високу навченість і мотивацію, на практиці засвідчили свою високу ефективність", - підкреслив він.