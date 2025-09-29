ВСУ освободили уже 175 кв. км под Добропольем, часть врага в окружении, - Сырский

На Добропольском направлении украинские войска достигли успехов и часть подразделений противника взяли в окружение.

Как сообщает РБК-Украина , об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в Facebook.

"Посвятил еще один день работе в частях, которые действуют на главных направлениях фронта, в том числе на Добропольском направлении", - сообщил он.

В частности, провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции. Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении.

По словам Сырского, общие потери оккупантов на этом направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные - 1769. Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники. Площадь освобожденной территории с начала контрнаступательной операции достигла около 175 кв. км, еще почти 195 кв. км зачищено от диверсионных групп.

"С учетом докладов командиров на местах определил задачи и отдал необходимые указания по повышению эффективности огневого поражения противника, в частности на дальних расстояниях; нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах; повышению качества взаимодействия подразделений", - отметил главнокомандующий.

Он также принял необходимые решения для обеспечения частей и подразделений, участвующих в боевых действиях, с учетом ухудшения погодных условий.

Ситуация возле Доброполья

Напомним, ранее Сырский рассказал, что продвижение вглубь обороны россиян на Добропольском направлении составляет от 3 до 7 км. Украинским военным во время контрнаступления на этом направлении удалось освободить фронта освобождено семь населенных пунктов.

По данным на 21 сентября - ВСУ восстановили контроль на 1,3 км квадратных, а также провели поиск и уничтожили противника на территории 2,1 км квадратных Покровского района Донецкой области.