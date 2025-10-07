ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та захопили в полон окупантів (відео)

У бригаді показали кадри успішних штурмових дій українських бійців під час звільнення від загарбника села Січневе на Дніпропетровщині. Відео опублікували бійці 141-ї окремої механізованої бригади.

"На цих кадрах - не кіно, а реальна бойова робота. Це - успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у повідомленні.

Бійці штурмового підрозділу "Шквал" знищили 50 російських загарбників, ще вісьмох було взято в полон.

"Ця операція - доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю", - зазначили у бригаді.

Напередодні аналітики проєкту DeepState повідомляли, що Сили Оборони України здійснили зачистку Січневого, а також Соснівки, Хорошого, Новоселівки на Дніпропетровщині.

Наразі тривають стабілізаційні заходи на звільнених територіях.