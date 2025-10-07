ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и захватили в плен оккупантов (видео)

В бригаде показали кадры успешных штурмовых действий украинских бойцов во время освобождения от захватчика села Сичневое на Днепропетровщине. Видео опубликовали бойцы 141-й отдельной механизированной бригады.

"На этих кадрах - не кино, а реальная боевая работа. Это - успешные штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.

Бойцы штурмового подразделения "Шквал" уничтожили 50 российских захватчиков, еще восемь были взяты в плен.

"Эта операция - доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю", - отметили в бригаде.

Накануне аналитики проекта DeepState сообщали, что Силы Обороны Украины осуществили зачистку Январского, а также Сосновки, Хорошего, Новоселовки на Днепропетровщине.

Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях.