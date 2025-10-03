ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни заявили про захоплення Вербового: у ЗСУ відповіли, яка ситуація насправді

Запоріжжя, П'ятниця 03 жовтня 2025 12:14
UA EN RU
Росіяни заявили про захоплення Вербового: у ЗСУ відповіли, яка ситуація насправді Фото ілюстративне: інформація про захоплення росіянами Вербового не відповідає дійсності (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Росіяни поширили заяву та пропагандистське відео про нібито захоплення населеного пункту Вербове у Запорізькій області. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 110 окрему механізовану бригаду у Telegram.

Як пояснили у командуванні, у Вербове проникла диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) противника, яка намагалася зняти постановочне відео з встановленням прапора. Після цього окупанти були знищені підрозділами 110 бригади.

"Хлопці зайшли в село, знищили залишки противника й зачистили населений пункт", - йдеться у повідомленні.

Військові наголошують, що Вербове перебуває під контролем 110-ї ОМБр.

Також у заяві йдеться, що інформація, поширена на ресурсі DeepState, не відповідає дійсності. У бригаді підкреслили, що цей ресурс часто некритично відображає дані, чим може грати на користь інформаційних операцій противника.

Село Вербове

Вербове - це село в Пологівському районі Запорізької області, розташоване на південному сході регіону, неподалік від Оріхова.

Після початку повномасштабного вторгнення село опинилося в зоні активних бойових дій, оскільки лежить на напрямку до Токмака та Мелітополя - стратегічних вузлів для російських військ.

У 2023-2024 роках Вербове стало одним із найгарячіших осередків запеклих боїв на Запорізькому фронті, де українські сили проводили контрнаступальні дії.

Через інтенсивні обстріли значна частина інфраструктури та житлових будинків у селі зазнала руйнувань, а більшість цивільного населення була змушена виїхати.

Росіяни заявили про захоплення Вербового: у ЗСУ відповіли, яка ситуація насправді

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим