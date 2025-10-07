Ворог активно штурмує на трьох напрямках: Генштаб оновив карти боїв

Протягом минулої доби на фронті відбулося 193 бойові зіткнення. Найбільше боїв точилося на Покровському напрямку, однак ворог також посилив атаки на Торецькому та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, війська армії РФ завдали двох ракетних та 66 авіаційних ударів по позиціях українських підрозділів і населених пунктах.

Для цього ворог використав три ракети та 143 керовані авіабомби, а також здійснив 4523 обстріли, з них 98 - із реактивних систем залпового вогню.

Для ударів по Україні окупанти залучили 5301 дрон-камікадзе.

Під ударами авіації опинилися райони населених пунктів Краснопілля Сумської області, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка на Донеччині, Запоріжжя, Розумівка, Новояковлівка, Степове Запорізької області, а також Козацьке на Херсонщині.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження особового складу, три артилерійські засоби, пункт управління БпЛА, командний пункт та два інші важливі об’єкти противника.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян. Противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіабомб та здійснив 154 обстріли, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя. Загалом минулої доби відбулося 20 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Майського та у бік населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Чотири боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів намагався наступати поблизу Полтавки, отримав відсіч.

На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Степове та Кам’янське.

Минулої доби на Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спробу просунутись вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.