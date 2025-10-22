ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)

Добропільська контрнаступальна операція

Нагадаємо, українські воїни з вересня продовжують контрнаступ під Добропіллям. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, захисники змогли звільнити від російських окупантів понад 180 квадратних кілометрів території.

При цьому, за даними генерала, ще понад 210 квадратних кілометрів території було зачищено від російських диверсантів.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський розповів, що росіяни спробували контратакувати під Добропіллям. Ворог намагався розблокувати тих солдатів РФ, які потрапили в оточення.

За словами Зеленського, росіяни зазнали втрат і відступили. Своїх цілей вони не досягли.