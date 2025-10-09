ua en ru
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу

Донецька область, Четвер 09 жовтня 2025 17:07
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують вести контрнаступальну операцію на Добропільському напрямку. Вони вже звільнили понад 180 квадратних кілометрів території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

Сирський розповів, що під час робочої поїздки провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління на Добропільському напрямку. Він заслухав доповіді про поточну обстановку і виконання завдань.

Генерал також поспілкувався з командирами підрозділів, які займаються пошуком і знищенням російських диверсантів та окремих груп окупантів в оточенні.

"Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках. Загалом за час операції звільнено 180,8 кв. км території Донбасу, 212,9 кв. км - зачищено від диверсантів", - зазначив головнокомандувач.

За словами Сирського, він з'ясував проблемні питання і потреби українського наступального угруповання та віддав розпорядження.

Генерал пообіцяв, що українська оборона і в майбутньому буде активною.

Також триває робота над посиленням оборони на Покровському напрямку. Йдеться про поліпшення логістики, захист доріг і критичної інфраструктури.

Добропільський контрнаступ

Нагадаємо, 18 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські захисники розпочали під Добропіллям контрнаступальну операцію.

Після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав перші результати такої операції. Зокрема, українським захисникам вдалося деокупувати 160 кв. км території.

До слова, 7 жовтня стало відомо, що українські воїни звільнили від окупантів село Січневе Дніпропетровської області.

