ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)

Добропольская контрнаступательная операция

Напомним, украинские воины с сентября продолжают контрнаступление под Добропольем. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, защитники смогли освободить от российских оккупантов более 180 квадратных километров территории.

При этом, согласно данным генерала, еще более 210 квадратных километров территории было зачищено от российских диверсантов.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россияне попытались контратаковать под Добропольем. Враг пытался разблокировать тех солдат РФ, которые попали в окружение.

По словам Зеленского, россияне понесли потери и отступили. Своих целей они не добились.