Генштаб про бої в Покровську: місто стає новим кладовищем російської армії
На Покровському напрямку триває запекла оборонна операція Сил оборони України. Російські війська зазнають колосальних втрат, намагаючись прорватися до міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії. Тисячі окупантів ліквідуються на околицях міста та в прилеглих населених пунктах", - розповіли військові.
З даними штабу, у самому Покровську продовжується боротьба з диверсійними групами противника, який не припиняє спроб закріпитися в місті.
Генштаб зазначив, що у таких умовах особливо важливою є робота українських операторів безпілотних систем та контрдиверсійних груп.
"Серед тих, хто мужньо та професійно тримають цей відтинок фронту воїни 138-го центру спецпризначення Військової служби правопорядку. На відео - епізоди їхньої бойової роботи", - зауважили в Генштабі.
Проводяться стабілізаційні та контрдиверсійні заходи
Як зазнали в штабі, на території Покровського району Донецької області Сили оборони України проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях, так і заходи активної оборони.
Загалом в ході операції, що триває з 21 серпня 2025 року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів:
- 8402 - безповороті,
- 5419 - поранені,
- 124 - полонені.
Українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області. Ще 230,1 кв км зачищено від ДРГ противника.
Також ворог втратив 1289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 - мототехніки, а також понад 4 тисячі дронів.
Ситуація на фронті
Зауважимо, що днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що українські війська продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку, відбиваючи атаки противника та завдаючи йому значних втрат.
До того ж на початку місяця Генштабу надав прогноз щодо того, яким буде осінньо-зимовий наступ росіян.