ЗСУ зупинили ворога на ключових напрямках: Генштаб оновив карти боїв
Найзапекліші бої 2 вересня точилися на Покровському та Новопавлівському напрямках. Загалом ЗСУ відбили понад 170 атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Російські війська завдали 64 авіаційних ударів, застосувавши 120 керованих бомб. Також зафіксовано 4918 обстрілів, серед них 77 - із реактивних систем залпового вогню. Для атак ворог використав 5462 дрони-камікадзе.
Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Хлібороб на Сумщині, Білогір’я та Новоселівка на Запоріжжі.
Сили оборони у відповідь вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також знищили три артилерійські системи.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 11 атак. Ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 20 бомб, і здійснив 204 обстріли, зокрема три - з РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти намагались просунутися у районах Глибокого, Вовчанська та у бік Нової Кругляківки і Новоплатонівки. Усі сім атак були відбиті.
На Куп’янському напрямку українські сили зупинили 14 атак у районах Куп’янська, Петропавлівки та Степової Новоселівки.
На Лиманському напрямку ворог штурмував 20 разів, намагаючись прорвати оборону біля Колодязів, Зарічного, а також у напрямках Карпівки, Шандриголового, Ямполя, Дронівки та Серебрянки.
На Сіверському напрямку ЗСУ зупинили 11 атак поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки й Виїмки.
На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували біля Часового Яру та у бік Міньківки, Миколаївки й Ступочок.
Бої на Донеччині
На Торецькому напрямку зафіксовано вісім атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Неліпівки, Русиного Яру та Полтавки.
Найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку - українські військові відбили 46 атак у районах Володимирівки, Заповідного, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного та Дачного, а також у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського й Покровська.
На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 24 атаки біля Зеленого Гаю, Толстого, Піддубного, Мирного, Перебудови, Маліївки, Шевченка та у напрямках Філії, Іванівки, Іскри, Олександрограда, Новоселівки й Комишувахи.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
На Оріхівському напрямку відбулася одна атака - ворог намагався просунутися у бік Плавнів.
На Придніпровському напрямку українські воїни успішно відбили три ворожі штурми.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вночі Росія випустила по Україні 150 дронів з п'яти напрямків. Повітряні сили знищили більшість ворожих цілей, проте було зафіксовано 30 влучань.
Нагадаємо, окупанти цієї ночі завдали масованого дронового удару по місту Біла Церква у Київській області. Відомо, що одна людина загинула, є постраждалі.
Також вночі росіяни атакували порти в Ізмаїльському районі Одеської області.