ВСУ остановили врага на ключевых направлениях: Генштаб обновил карты боев

Самые ожесточенные бои 2 сентября шли на Покровском и Новопавловском направлениях. В целом ВСУ отбили более 170 атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. Российские войска нанесли 64 авиационных удара, применив 120 управляемых бомб. Также зафиксировано 4918 обстрелов, среди них 77 - из реактивных систем залпового огня. Для атак враг использовал 5462 дрона-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Хлебороб на Сумщине, Белогорье и Новоселовка в Запорожской области.

Силы обороны в ответ поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также уничтожили три артиллерийские системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 11 атак. Враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 20 бомб, и совершил 204 обстрела, в том числе три - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пытались продвинуться в районах Глубокого, Волчанска и в сторону Новой Кругляковки и Новоплатоновки. Все семь атак были отбиты.

На Купянском направлении украинские силы остановили 14 атак в районах Купянска, Петропавловки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг штурмовал 20 раз, пытаясь прорвать оборону у Колодязов, Заречного, а также в направлениях Карповки, Шандриголово, Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

На Северском направлении ВСУ остановили 11 атак вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали возле Часового Яра и в сторону Миньковки, Николаевки и Ступочек.

Бои в Донецкой области

На Торецком направлении зафиксировано восемь атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Нелиповки, Русиного Яра и Полтавки.

Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении - украинские военные отбили 46 атак в районах Владимировки, Заповедного, Новоэкономического, Миролюбовки, Лисовки, Зверевого, Котлиного, Удачного и Дачного, а также в направлениях Балагана, Луча, Мирнограда, Родинского и Покровска.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 24 атаки возле Зеленого Гая, Толстого, Поддубного, Мирного, Перестройки, Малиевки, Шевченко и в направлениях Филиала, Ивановки, Искры, Александрограда, Новоселовки и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении состоялась одна атака - враг пытался продвинуться в сторону Плавней.

На Приднепровском направлении украинские воины успешно отбили три вражеских штурма.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.