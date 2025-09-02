ua en ru
ВСУ остановили врага на ключевых направлениях: Генштаб обновил карты боев

Украина, Вторник 02 сентября 2025 09:10
ВСУ остановили врага на ключевых направлениях: Генштаб обновил карты боев Фото: в Генштабе доложили о ситуации на фронте (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Савченко Юлія

Самые ожесточенные бои 2 сентября шли на Покровском и Новопавловском направлениях. В целом ВСУ отбили более 170 атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. Российские войска нанесли 64 авиационных удара, применив 120 управляемых бомб. Также зафиксировано 4918 обстрелов, среди них 77 - из реактивных систем залпового огня. Для атак враг использовал 5462 дрона-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Хлебороб на Сумщине, Белогорье и Новоселовка в Запорожской области.

Силы обороны в ответ поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также уничтожили три артиллерийские системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 11 атак. Враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 20 бомб, и совершил 204 обстрела, в том числе три - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пытались продвинуться в районах Глубокого, Волчанска и в сторону Новой Кругляковки и Новоплатоновки. Все семь атак были отбиты.

На Купянском направлении украинские силы остановили 14 атак в районах Купянска, Петропавловки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг штурмовал 20 раз, пытаясь прорвать оборону у Колодязов, Заречного, а также в направлениях Карповки, Шандриголово, Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

На Северском направлении ВСУ остановили 11 атак вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали возле Часового Яра и в сторону Миньковки, Николаевки и Ступочек.

Бои в Донецкой области

На Торецком направлении зафиксировано восемь атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Нелиповки, Русиного Яра и Полтавки.

Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении - украинские военные отбили 46 атак в районах Владимировки, Заповедного, Новоэкономического, Миролюбовки, Лисовки, Зверевого, Котлиного, Удачного и Дачного, а также в направлениях Балагана, Луча, Мирнограда, Родинского и Покровска.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 24 атаки возле Зеленого Гая, Толстого, Поддубного, Мирного, Перестройки, Малиевки, Шевченко и в направлениях Филиала, Ивановки, Искры, Александрограда, Новоселовки и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении состоялась одна атака - враг пытался продвинуться в сторону Плавней.

На Приднепровском направлении украинские воины успешно отбили три вражеских штурма.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Фото: ВСУ отбили массовые штурмы за прошедшие сутки (Генштаб)

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня ночью Россия выпустила по Украине 150 дронов с пяти направлений. Воздушные силы уничтожили большинство вражеских целей, однако было зафиксировано 30 попаданий.

Напомним, оккупанты этой ночью нанесли массированный дроновой удар по городу Белая Церковь в Киевской области. Известно, что один человек погиб, есть пострадавшие.

Также ночью россияне атаковали порты в Измаильском районе Одесской области.

