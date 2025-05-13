ЗСУ зупинили прорив ворога біля Костянтинополя

"На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря, Одрадного та Комара", - розповіли в ОСУВ "Хортиця".

Однак Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Новопавлівський напрямок

Нагадаємо, на початку березня ми писали про те, що російська армія активізувала свої сили на Новопавлівському напрямку.

Також наприкінці лютого ми писали, що росіяни продовжують штурмувати позиції українських військових на Новопавлівському напрямку. В результаті штурмових дій та вогневого впливу деякі з позицій ЗСУ були зруйновані.

Окрім цього українській бійці дали відсіч російському наступу на Новопавлівському напрямку фронту. Спробу ворога було зірвано, а техніку - знищено.

Росіяни спробували скористатися поганою погодою, щоб прорвати позиції українських оборонців. Ворог пустив у прорив три БМП із піхотою й зграю мотоциклів, однак це не допомогло.

"Застати захисників зненацька не вдалося. Колону техніки зупинили й випалили, а з піхотою розібралися згодом", - розповіли у Сухопутних військах.