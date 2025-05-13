Ще 62 артсистеми і понад тисяча окупантів: в ЗСУ оновили дані про російські втрати
Українські воїни ліквідували за добу ще 1070 російських загарбників, відтак загальні втрати ворожої армії в особовому складі вже перевищили 968 тисяч військовослужбовців. Також ЗСУ знищили 62 артсистеми і 14 ББМ противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 травня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 968 130 (+1070) осіб ліквідовано;
- танків - 10 802 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 22 487 (+14) од.;
- артилерійських систем - 27 780 (+62) од.;
- РСЗВ - 1 381 од.;
- засоби ППО - 1 162 од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 778 (+100) од.;
- крилатих ракет - 3 197 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 48 256 (+138) од.;
- спеціальної техніки - 3 884 од.
Ситуація на фронті
Як повідомлялося раніше, у вечірньому зведенні 12 травня в Генштабі ЗСУ розповіли, що від початку доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення.
У Силах оборони України також поінформували, що найбільша кількість ворожих штурмів та атак досі фіксується на Покровському напрямку, де українські захисники знешкодили понад 200 окупантів, а також знищили спостережний комплекс "Муром - М".
В оприлюдненому 13 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) з показаними оновленими картами бойових дій повідомлялося, зокрема, що українські захисники нещодавно просунулися на схід від Торецька. Між тим фіксується просування з боку російських загарбників також на Торецькому напрямку, а ще - на Покровському та Новопавлівському.
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