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ЗСУ втратили позиції на Новопавлівському напрямку, тривають заходи для стабілізації

Понеділок 17 лютого 2025 09:28
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ЗСУ втратили позиції на Новопавлівському напрямку, тривають заходи для стабілізації Ілюстративне фото: ЗСУ втратили позиції на Новопавлівському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських військових на Новопавлівському напрямку. В результаті штурмових дій та вогневого впливу деякі з позицій ЗСУ були зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними ОСУВ, українські воїни тримають оборону знищуючи переважаючі сили окупантів на Новопавлівському напрямку. З метою відновлення втраченого положення в районі Зеленівки загарбники намагалися доставити штурмові групи на автомобілях. Результат роботи нашої артилерії та операторів дронів - дві знищені автівки разом з особовим складом.

Неподалік Нового Комара по колоні окупантів з двох танків та двох ББМ було нанесено вогневе ураження, що змусило ворога відмовитися від подальших наступальних дій.

В районі Костянтинополя наші воїни знищили шість ворожих баггі та три мотоцикли, біля Новосілки - один танк та дві ББМ. Однак внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Наразі вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за останню добу з 16 на 17 лютого російська армія втратила на війні проти України 1530 солдатів, понад 50 бойових броньованих машин і 149 одиниць автомобільної техніки.

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