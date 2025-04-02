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Сили оборони розбили колону російської техніки на Новопавлівському напрямку

Середа 02 квітня 2025 15:44
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Сили оборони розбили колону російської техніки на Новопавлівському напрямку Фото: уУкраїнській бійці дали відсіч російському наступу (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Українській бійці дали відсіч російському наступу на Новопавлівському напрямку фронту. Спробу ворога було зірвано, а техніку - знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська Збройних сил України.

За даними Сухопутних військ ЗСУ, ворожий наступ зупинили бійці Окремої президентської бригади та 31 окремої механізованої бригади (ОМБр).

Росіяни спробували скористатися поганою погодою, щоб прорвати позиції українських оборонців. Ворог пустив у прорив три БМП із піхотою й зграю мотоциклів, однак це не допомогло.

"Застати захисників зненацька не вдалося. Колону техніки зупинили й випалили, а з піхотою розібралися згодом", - розповіли у Сухопутних військах.

Майстерну роботу українських воїнів Сухопутні війська ЗСУ показали на відео.

Успіхи ЗСУ

Нагадаємо, біля Куп'янська росіяни також намагалися штурмувати українські позиції на машинах, квадроциклах та баггі. Однак бійці 14-ї окремої механізована бригада імені князя Романа Великого знищили ворожі авто, укриття противника, піхоту, квадроцикли, баггі та 120 мм міномети.

Також ЗСУ зупинили спробу прориву росіян на мотоциклах під Краматорськом. Оператори дронів знищили 18 мотоциклістів.

У Харківській області екіпажі полку безпілотних систем "Ахіллес" завдали удару по техніці росіян. За допомогою FPV-дронів знищили один і вразили другий танк ворога.

А нещодавно бійці 5-ї окремої Слобожанської бригади "Скіф" НГУ розгромили штурмові групи ворога на Куп’янському напрямку. Під час операції було поранено п'ятеро окупантів, ще один - знищений.

Втрати росіян

Нагадаємо, що за даними Генштабу, втрати російських військ за минулу добу склали 1410 осіб. Крім того, знищено 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, та 43 безпілотники.

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