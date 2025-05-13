ВСУ остановили прорыв врага возле Константинополя

Российская армия пыталась прорвать оборону наших защитников на Новопавловском направлении. Их атака была отбита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
"На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатыря, Одрадного и Комара", - рассказали в ОСУВ "Хортица".
Однако Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.
Напомним, в начале марта мы писали о том, что российская армия активизировала свои силы на Новопавловском направлении.
Также в конце февраля мы писали, что россияне продолжают штурмовать позиции украинских военных на Новопавловском направлении. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые из позиций ВСУ были разрушены.
Кроме этого украинские бойцы дали отпор российскому наступлению на Новопавловском направлении фронта. Попытка врага была сорвана, а техника - уничтожена.
Россияне попытались воспользоваться плохой погодой, чтобы прорвать позиции украинских защитников. Враг пустил в прорыв три БМП с пехотой и стаю мотоциклов, однако это не помогло.
"Застать защитников врасплох не удалось. Колонну техники остановили и выжгли, а с пехотой разобрались позже", - рассказали в Сухопутных войсках.
Напомним, по данным Генштаба вдоль всей линии фронта в течение минувших суток было зафиксировано 166 боевых столкновений.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 14 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, 100 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 138 автомобилей и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.
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