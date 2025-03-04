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РФ використовує чисельну перевагу. В ОСУВ "Хортиця" розповіли про бої біля Костянтинополя

Вівторок 04 березня 2025 08:58
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РФ використовує чисельну перевагу. В ОСУВ "Хортиця" розповіли про бої біля Костянтинополя Ілюстративне фото: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про бої біля Костянтинополя  (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська армія активізувала свої сили на Новопавлівському напрямку. Там тривають важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, на Новопавлівському напрямку штурмові групи противника атакували оборонні позиції ЗСУ в районі Костянтинополя та Скудного.

Там російська армія намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

"Тривають важкі бої із загарбницькою армією", - сказано у повідомленні.
РФ використовує чисельну перевагу. В ОСУВ &quot;Хортиця&quot; розповіли про бої біля Костянтинополя

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу, з 3 на 4 березня, російська армія втратила у боях проти України 1340 солдатів. Також ЗСУ знищили 45 артилерійських систем, 86 дронів та 101 одиницю автомобільної техніки.

Також наприкінці лютого ми писали, що росіяни продовжують штурмувати позиції українських військових на Новопавлівському напрямку. В результаті штурмових дій та вогневого впливу деякі з позицій ЗСУ були зруйновані.

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