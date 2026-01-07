ЗСУ зупинили масований штурм росіян під Покровськом (відео)

Зазначається, що в смузі відповідальності 46-ї ОАЕМБр російські окупанти здійснили спробу масованого штурму з використанням броньованої техніки. Ворог кинув разом із живою силою танки та бронемашини.

"Подільські десантники "палко зустріли" непроханих гостей. Завдяки злагодженій роботі наших інженерів, артилеристів, підрозділів безпілотних систем разом ворожий штурм було відбито", - сказано у повідомленні.

Росіяни в процесі спроби штурму зазнали серйозних втрат. Було знищено:

2 танки;

2 бронемашини;

3 одиниці легкої автомобільної техніки ("Буханки");

ліквідовано 59 окупантів;

поранено 6 окупантів.

"Наша робота триває. 46 ОАЕМБр й надалі буде знищувати противника, який намагається просунутися вперед, і робити все необхідне, щоб штурми закінчувалися для нього лише провалом та втратами", - додали у повідомленні.