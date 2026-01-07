RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ВСУ остановили массированный штурм россиян под Покровском (видео)

Иллюстративное фото: украинские войска удерживают позиции на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Подразделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сорвали российский штурм на Покровском направлении. Россияне потеряли почти 60 солдат, несколько танков и бронемашин.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Командования ДШВ ВСУ.

Отмечается, что в полосе ответственности 46-й ОАЭМБр российские оккупанты предприняли попытку массированного штурма с использованием бронированной техники. Враг бросил вместе с живой силой танки и бронемашины.

"Подольские десантники "горячо встретили" незваных гостей. Благодаря слаженной работе наших инженеров, артиллеристов, подразделений беспилотных систем вместе вражеский штурм был отбит", - сказано в сообщении.

Россияне в процессе попытки штурма понесли серьезные потери. Было уничтожено:

  • 2 танка;
  • 2 бронемашины;
  • 3 единицы легкой автомобильной техники ("Буханки");
  • ликвидировано 59 оккупантов;
  • ранены 6 оккупантов.

"Наша работа продолжается. 46 ОАЭМБр и в дальнейшем будет уничтожать противника, который пытается продвинуться вперед, и делать все необходимое, чтобы штурмы заканчивались для него только провалом и потерями", - добавили в сообщении.

 

Напомним, недавно в городе Родинское украинские силы ликвидировали очередной опорный пункт российских войск. Операцию провели бойцы спецподразделения "Омега-Запад" при поддержке подразделений Нацгвардии.

Недавно командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко рассказал о ситуации в Покровске. Он отметил, что украинские силы накапливают подразделения для контрштурмовых действий. Однако погодные условия существенно усложняют боевые действия. Тем не менее, украинские подразделения сохраняют контроль над северной частью Покровска и сдерживают врага на подступах к Мирнограду.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПокровскДесантно-штурмовые войскаВойна в Украине