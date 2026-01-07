ВСУ остановили массированный штурм россиян под Покровском (видео)

Подразделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сорвали российский штурм на Покровском направлении. Россияне потеряли почти 60 солдат, несколько танков и бронемашин.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Командования ДШВ ВСУ.
Отмечается, что в полосе ответственности 46-й ОАЭМБр российские оккупанты предприняли попытку массированного штурма с использованием бронированной техники. Враг бросил вместе с живой силой танки и бронемашины.
"Подольские десантники "горячо встретили" незваных гостей. Благодаря слаженной работе наших инженеров, артиллеристов, подразделений беспилотных систем вместе вражеский штурм был отбит", - сказано в сообщении.
Россияне в процессе попытки штурма понесли серьезные потери. Было уничтожено:
"Наша работа продолжается. 46 ОАЭМБр и в дальнейшем будет уничтожать противника, который пытается продвинуться вперед, и делать все необходимое, чтобы штурмы заканчивались для него только провалом и потерями", - добавили в сообщении.
Напомним, недавно в городе Родинское украинские силы ликвидировали очередной опорный пункт российских войск. Операцию провели бойцы спецподразделения "Омега-Запад" при поддержке подразделений Нацгвардии.
Недавно командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко рассказал о ситуации в Покровске. Он отметил, что украинские силы накапливают подразделения для контрштурмовых действий. Однако погодные условия существенно усложняют боевые действия. Тем не менее, украинские подразделения сохраняют контроль над северной частью Покровска и сдерживают врага на подступах к Мирнограду.