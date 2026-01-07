ВСУ остановили массированный штурм россиян под Покровском (видео)

Отмечается, что в полосе ответственности 46-й ОАЭМБр российские оккупанты предприняли попытку массированного штурма с использованием бронированной техники. Враг бросил вместе с живой силой танки и бронемашины.

"Подольские десантники "горячо встретили" незваных гостей. Благодаря слаженной работе наших инженеров, артиллеристов, подразделений беспилотных систем вместе вражеский штурм был отбит", - сказано в сообщении.

Россияне в процессе попытки штурма понесли серьезные потери. Было уничтожено:

2 танка;

2 бронемашины;

3 единицы легкой автомобильной техники ("Буханки");

ликвидировано 59 оккупантов;

ранены 6 оккупантов.

"Наша работа продолжается. 46 ОАЭМБр и в дальнейшем будет уничтожать противника, который пытается продвинуться вперед, и делать все необходимое, чтобы штурмы заканчивались для него только провалом и потерями", - добавили в сообщении.