Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ зупинили масований штурм росіян під Покровськом (відео)

Україна, Покровськ, Середа 07 січня 2026 21:28
ЗСУ зупинили масований штурм росіян під Покровськом (відео) Ілюстративне фото: українські війська утримують позиції на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Підрозділи 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України зірвали російський штурм на Покровському напрямку. Росіяни втратили майже 60 солдатів, кілька танків та бронемашин.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що в смузі відповідальності 46-ї ОАЕМБр російські окупанти здійснили спробу масованого штурму з використанням броньованої техніки. Ворог кинув разом із живою силою танки та бронемашини.

"Подільські десантники "палко зустріли" непроханих гостей. Завдяки злагодженій роботі наших інженерів, артилеристів, підрозділів безпілотних систем разом ворожий штурм було відбито", - сказано у повідомленні.

Росіяни в процесі спроби штурму зазнали серйозних втрат. Було знищено:

  • 2 танки;
  • 2 бронемашини;
  • 3 одиниці легкої автомобільної техніки ("Буханки");
  • ліквідовано 59 окупантів;
  • поранено 6 окупантів.

"Наша робота триває. 46 ОАЕМБр й надалі буде знищувати противника, який намагається просунутися вперед, і робити все необхідне, щоб штурми закінчувалися для нього лише провалом та втратами", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у місті Родинське українські сили ліквідували черговий опорний пункт російських військ. Операцію провели бійці спецпідрозділу "Омега-Захід" за підтримки підрозділів Нацгвардії.

Нещодавно командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів про ситуацію в Покровську. Він наголосив, що українські сили накопичують підрозділи для контрштурмових дій. Проте погодні умови суттєво ускладнюють бойові дії. З усім тим, українські підрозділи зберігають контроль над північною частиною Покровська та стримують ворога на підступах до Мирнограда.

