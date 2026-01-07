ЗСУ зупинили масований штурм росіян під Покровськом (відео)

Підрозділи 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України зірвали російський штурм на Покровському напрямку. Росіяни втратили майже 60 солдатів, кілька танків та бронемашин.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.