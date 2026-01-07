ВСУ остановили массированный штурм россиян под Покровском (видео)

Подразделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сорвали российский штурм на Покровском направлении. Россияне потеряли почти 60 солдат, несколько танков и бронемашин.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Командования ДШВ ВСУ.