ЗСУ знищили ворожий мікроавтобус, на якому перевозили росіян (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутними військами Олександра Сирського .

Зазначається, що це результат роботи 63 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Росіяни використовували цей мікроавтобус для того, аби постійно перевозити свій особовий склад.

Втрати окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 9 серпня, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 251 620 військових.

Міноборони України повідомило, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші захисники знищили понад 5 тисяч артилерійських систем ворога.

Також росіяни втрачають живу силу на лінії Сватове-Кремінна, лише за перший тиждень серпня вони вивезли звідти до Бєлгорода близько 500 поранених солдатів.